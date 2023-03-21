العالم اليوم - بوتين يعد بالنفط والغاز.. تعميق الشراكة بين الصين وروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 07:19 مساءً - وقع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، الثلاثاء.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه وقّع مع نظيره الروسي اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون. وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين: "وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة". وخلال اللقاء في موسكو، قال الرئيس الروسي: نحن سعداء بصدق لاستضافة شي جين بينغ في روسيا والمحادثات كانت ناجحة وبناءة.

روسيا والصين ترتبطان بعلاقات قوية ونحن على اتصال دائم مع شي جين بينغ.

التعاون التجاري والاقتصادي يعتبر أولوية في العلاقات بين روسيا والصين.

الوثائق الموقعة بين روسيا والصين تحدد مهمة مضاعفة حجم التجارة.

روسيا والصين تحافظان على ديناميكيات عالية للتجارة المتبادلة، وفي عام 2023 يمكننا تجاوز الـ 200 مليار دولار.

بشأن المبادرة البريطانية لتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب: الغرب قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني بالأفعال وليس بالكلمات.

ناقشنا بالتفصيل مسألة التعاون في مجال الطاقة والتي تتقدم بوتيرة جيدة.

تحتل الصين بثبات مكانة الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا.

روسيا مستعدة لزيادة إمدادات النفط غير المنقطعة للصين.

إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين ستتوسع.

روسيا ستضطر إلى الرد بمجرد أن يبدأ الغرب في استخدام أسلحة ذات مكون نووي.

واثق من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة شي جين بينغ، والتي ستعمل على تعزيز الصداقة الروسية الصينية.

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