الرئيس الصيني: يتعين على موسكو وبكين تعزيز تحرير التجارة والاستثمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:29 مساءً - صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في موسكو، بأنه يتعين على روسيا والصين العمل معا لتعزيز تحرير وتسهيل التجارة الثنائية والاستثمار.

وقال شي: "يتعين على الأطراف تحفيز التنمية المتزامنة للتعاون التجاري والاقتصادي، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار، والحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تعتبر أنه من المهم للغاية ربط مبادرة الحزام والطريق بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان).

وقال إن "الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون من أجل إقامة صلة مشتركة بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا أمس الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

ودعا الرئيس الصيني قادة الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى لزيارة بلاده في مايو، من أجل حضور قمة الصين وآسيا الوسطى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعزّز فيه الصين وجودها في هذه المنطقة، بينما تنشغل روسيا التي تملك نفوذًا كبيرًا فيها، بالحرب في أوكرانيا.

وفي برقيات تهنئة أُرسلت بشكل منفصل يومي الإثنين والثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز، دعا شي جينبينج قادة كازاخستان وقرجيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان لحضور "أول قمة بين الصين وآسيا الوسطى" في مايو.

ونشرت هذه الدول الأربع البرقيات. ولم تنشر تركمانستان، الدولة المنعزلة والمورد الرئيسي للغاز إلى بكين، البرقية بعد، بحسب فرانس برس.

وتعدّ هذه الدول جزءًا من "طريق الحرير الجديد"، وهو مشروع ضخم للبنى التحتية للطرق والسكك الحديد والموانئ بدأته الصين.

وتخشى روسيا، التي تعتبر آسيا الوسطى ساحتها الخلفية منذ منتصف القرن التاسع عشر، على نفوذها في وقت بات فيه حلفاؤها الإقليميون التقليديون محطّ اهتمام الصين وتركيا والدول الغربية.

وشهد هذا الاتجاه تسارعًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أنّ موسكو تحافظ على نفوذ قوي في المنطقة.

وفي الأشهر الأخيرة، إضافة إلى شي جينبينج، زار الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آسيا الوسطى.

كما عُقدت قمّة عبر الإنترنت، وفق نموذج "5+1"، نظّمها شي في يناير 2022 لمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وآسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الثلاثاء:" اخترت زيارة روسيا أولا؛ لأننا نشكل أكبر القوى والشركاء الإستراتيجيين".

وأضاف الرئيس الصيني:" أن أولوية حكومتنا هي تطوير الشراكة مع روسيا"، داعيا إلى تكثيف عمل آليات التنسيق مع الحكومة الروسية.

ودعا الرئيس الصيني نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى زيارة بكين.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين: إن روسيا تعد أول دولة يزورها بعد إعادة انتخابة من جديد رئيسا للصين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الرئيس الصيني، شي جين بيانج، وصل إلى روسيا في زيارة رسمية.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن العلاقات الروسية الصينية مرت بفترات صعبة طوال تاريخهما، لكنها أثبتت في النهاية قوتها.

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