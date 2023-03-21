العالم اليوم - 60 عاما على التأسيس.. بغداد تستعد للاحتفال بذكرى انطلاق أوبك

انتم الان تتابعون خبر 60 عاما على التأسيس.. بغداد تستعد للاحتفال بذكرى انطلاق أوبك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:22 مساءً - يستعد العراق لاحتضان الاحتفالية الستين لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي كانت قد أبصرت النور في العاصمة العراقية بغداد، في سبتمبر عام 1960، وبعضوية 5 دول أعضاء، وهي السعودية والكويت وإيران وفنزويلا والبلد المضيف العراق.

وذلك خلال زيارة رسمية لبغداد، من قبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص.

ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد أعرب لأمين عام أوبك عن دعم بلاده "لأهداف وجهود المنظمة، والعمل على تعزيز دورها في استقرار أسواق النفط العالمية".

بدوره أشاد أمين عام الأوبك: "بدور العراق في المنظمة وفي السوق النفطية العالمية باعتباره ثاني منتج بين دول المنظمة، فضلا عن الدور التاريخي للعراق في تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960".

قاعة الشعب

كما زار أمين عام أوبك، الثلاثاء، قاعة الشعب ببغداد التي شهدت ولادة المنظمة، مشيدا بأهمية الدور الذي يلعبه العراق، كعضو فاعل في المنظمة وفي اللجان الوزارية ومنها لجنة المراقبة الوزارية، فضلا عن مساهمته باستقرار أسواق النفط العالمية.

وكشف الغيص أن المنظمة تستعد للاحتفال بالتعاون مع وزارة النفط العراقية بالذكرى 60 لتأسيس أوبك في بغداد، التي احتضنت أول اجتماع تأسيسي لها في قاعة الشعب عام 1960، وقد تأجل الاحتفال أكثر من مرة، بسبب جائحة كورونا.

وتجول الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط في أرجاء قاعة الشعب، مثمنا مبادرة وزارة النفط في الحفاظ على هذه القاعة التي تمثل رمزا وقيمة تاريخية للعراق وللمنظمة.

ويرى مراقبون وخبراء طاقة، أن هذه الزيارة وما سيعقبها من احتفالية مرتقبة بمناسبة مرور 6 عقود على تأسيس أوبك، تؤكد مجددا مكانة العراق المحورية في السوق العالمية للطاقة، وهو ما سينعكس إيجابا على تفعيل دور بغداد في المنظمة كعضو مؤسس وكثاني أكبر الدول المنتجة للنفط فيها.

تفاصيل الزيارة

يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في لقاء مع موقع دوت الخليج: