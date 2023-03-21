العالم اليوم - السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام شهر رمضان

انتم الان تتابعون خبر السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام شهر رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء مكمل شعبان، والخميس الأول من رمضان.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان في الدولة.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الخميس، أول أيام شهر رمضان.