الملك عبدالله الثانى: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده

جدة - نرمين السيد - وقال العاهل الأردنى - فى تغريدة نشرها بمناسبة الذكرى الـ 55 لمعركة الكرامة - "سيظل يوم الكرامة خالدا مجيدا فى ذاكرتنا الوطنية، وصفحة مشرفة فى تاريخنا العربى. رحم الله شهداءنا. حفظ الله الأردن".

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