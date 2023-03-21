تمرير التقاعد وفشل المعارضة.. ماذا حدث فى فرنسا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى تفاصيل ما حدث: ورفضت الجمعية الوطنية سحب الثقة، والذى جاء بناء على خلفية تمرير مشروع قانون التقاعد. ونجت الحكومة الفرنسية من تصويت بحجب الثقة داخل الجمعية الوطنية، وشهدت الجلسة نقاشا محتدما بين الأطراف المؤيدة لإصلاح نظام التقاعد والمعارضة له.

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