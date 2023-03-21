الأمن السعودى يعلن جاهزية خطط العمرة للتنفيذ من أول شهر ⁧‫رمضان‬⁩

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير الأمن العام السعودى، الفريق محمد البسامى، جاهزية خطط أمن الحج والعمرة للتنفيذ اعتبارا من أول يوم فى ⁧‫رمضان‬⁩، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبد العزيز آل سعود.





وأكد البسامى -خلال مؤتمر صحفى لقيادات قوات أمن العمرة، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء- أن أداء العمرة يتطلب حجز موعد فى تطبيقى "توكلنا" و"نسك"، لافتا إلى توفير 240 ألف مقعد إضافى يوميا عند الحاجة. وأضاف أن صحن المطاف خصص بالكامل للمعتمرين، كما تم تخصيص الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والساحة الخارجية للمصلين، منوها بأن مشروع "الدائرى الأول" سيستخدم بالكامل لأول مرة هذا العام؛ لتطبيق مفهوم إدارة الحشود وفصل المركبات عن المشاة.

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