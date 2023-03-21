يونيسف تحذر من تضرر 10 ملايين باكستانى جراء المياه الملوثة بعد الفيضانات

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الثلاثاء، من أنه بعد فيضانات الصيف الماضى المدمرة، لا يزال 10 ملايين شخص فى باكستان، بما فى ذلك الأطفال، يعيشون فى المناطق المتضررة من الفيضانات دون الحصول على مياه آمنة للشرب.





وأشارت اليونيسف إلى الوضع المزرى فى باكستان، وهى دولة يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة ولا تزال تكافح بعد مرور أشهر للتغلب على آثار الفيضانات، فضلا عن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وذكر البيان أنه حتى الآن، تمت تلبية أقل من نصف نداء اليونيسف لتمويل باكستان - 45 بالمئة من 173.5 مليون دولار.

وأشارت اليونيسف إلى أنه قبل حدوث الفيضانات فى يونيو الماضى، كانت نسبة 36 بالمئة فقط من شبكة المياه الباكستانية تعتبر آمنة للاستهلاك البشرى.

وقالت اليونيسف إن الفيضانات أضرت بمعظم شبكات أنابيب المياه فى المناطق المتضررة، وأجبرت أكثر من 5.4 مليون شخص، بينهم 2.5 مليون طفل، على الاعتماد فقط على المياه الملوثة من البرك والآبار.

وقال عبد الله فاضل، ممثل اليونيسف فى باكستان: "المياه الصالحة للشرب ليست امتيازا، إنها حق أساسى من حقوق الإنسان، ومع ذلك، يخوض الملايين من الفتيات والفتيان فى باكستان كل يوم معركة خاسرة ضد الأمراض المنقولة بالمياه التى يمكن الوقاية منها وما يترتب على ذلك من سوء التغذية".

وأضاف فاضل: "نحن بحاجة إلى الدعم المستمر من الجهات المانحة لدينا لتوفير المياه الصالحة للشرب وبناء المراحيض وتقديم خدمات الصرف الصحى الحيوية لهؤلاء الأطفال والأسر التى هى فى أمس الحاجة إليها".

وقالت اليونيسف: "فى المناطق المتضررة من الفيضانات، يعانى أكثر من 1.5 مليون فتى وفتاة بالفعل من سوء التغذية الحاد، وسوف ترتفع الأعداد فقط فى حالة عدم توفر المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى المناسب".

وجاء تحذير اليونيسف قبل اليوم العالمى للمياه، الذى سيتم الاحتفال به غدا الأربعاء كجزء من الجهود العالمية لتسليط الضوء على أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة للموارد الحيوية.