‏المجلس الوطنى الفلسطينى: ذكرى معركة الكرامة تفرض علينا الوحدة ولم الشمل

جدة - نرمين السيد - ذكر المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى معركة الكرامة تحتّم لم الشمل الفلسطينى لكسب كل المعارك التى يخوضها الشعب الفلسطينى، الأمر الذى يتطلب البدء الفورى بإنهاء الانقسام وإعادة توجيه البوصلة إلى وجهتها الأساسية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.





وأضاف المجلس الوطنى - فى بيان صحفى - أن "هذه الذكرى تأتى والاحتلال الفاشى يواصل سنّ القوانين العنصرية ويواصل جرائمه وبطشه، مستخدما آلته العسكرية المجرمة وجنوده الذين احترفوا المجازر والتنكيل، فيقتل على الهوية ويهدم البيوت ويواصل الاعتقال الجماعى، إلى جانب سياسة الاستيطان ونهب الأرض والتهويد للمقدسات بلا أخلاق، فيما يسجل الشعب الفلسطينى فصلا جديدا من فصول الكرامة الفلسطينية فى الصمود والمقاومة ضد المحتل وجنوده ومستوطنيه". وأضاف: "تأتى ذكرى الكرامة مع يوم الأم الشامخة، أم وأخت وزوجة الشهيد والأسير الذى يحتفل به شعبنا كبقية شعوب العالم، لكن شعبنا قد جعل لهذا اليوم نكهة خاصة بذكرى الكرامة التى تتوارثها الأجيال ليهدى الأم وساما على صدورنا وهو يخوض معركته مع أبشع احتلال فاشى وحكومته المجرمة".

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