نفط الكويت: حادث التسرب لا يزال تحت السيطرة وتم حصر نطاقه

وأوضح العامر - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن فرق العمل المعنية تواصل بذل أقصى الجهود للسيطرة التامة على التسرب وذلك بعد أن نجحت فى حصر نطاقه من خلال اتباع كافة الإجراءات والضوابط التى تستند إلى أدق المعايير العالمية فى هذا الخصوص.
وطمأن العامر المواطنين والمقيمين أنه لا يوجد أى تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث، وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.
وشدد على أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر أبدا، فى حين تعمل الفرق المعنية على تأكيد عدم تسرب أى انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة.
وكانت شركة نفط الكويت أعلنت أمس الإثنين، حالة الطوارئ؛ إثر حدوث تسرب نفطى غربى الكويت.
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