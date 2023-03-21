العراق والاتحاد الأوروبى يبحثان ملف الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الجانبين التقيا على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبى المنعقدة فى العاصمة بروكسل، مبينا أنه "تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز دور القطاع الخاص فى العراق، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، ورقمنة الاقتصاد العراقى فى القطاع المالى والتجارى والزراعى وقطاع الطاقة، والمساعدة فى بناء القدرات والبنى التحتية وبالأخص دعم شريحتى الشباب والمرأة".
وأضاف: "تم التأكيد على ضرورة انضمام العراق إلى المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبى مثل المصرف الأوروبى لإعادة البناء والتنمية ومصرف الاستثمار الأوروبى، لما فى ذلك من دور مهم فى كسب ثقة المستثمرين الأوروبيين ودعم وتسهيل عملية الاستثمار فى العراق"، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية اللجنة الرابعة للتعاون الإنمائى المنبثقة عن اتفاق الشراكة والتعاون التى تم الإعلان عن تأسيسها خلال اجتماعات مجلس التعاون".
وتابع أن "الجانبين شددا على تنسيق التعاون والاتفاق على عقد الاجتماع الأول لرئيسى اللجنة وأعضائها فى أقرب فرصة ممكنة من أجل وضع ملامح وخطط التعاون".
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