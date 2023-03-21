تونس: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية وضبط إرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم الثلاثاء - "إنه فى إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس، تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات جندوبة والقصرين من إلقاء القبض على 54 مجتازا من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة".

وفى سياق آخر، أشار إلى أن دورية تابعة للحرس الوطنى ببنعروس ضبطت شخصا، أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.