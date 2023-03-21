وأكد المفتى حسين - فى بيان صحفى - أن هذه التصريحات تكشف عنصرية الاحتلال ومنهجيته، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولى ولحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، مُطالبًا المجتمع الدولى بوضع حد لعدوان سلطات الاحتلال على فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات.
فى سياق آخر؛ استنكر المفتى الفلسطينى اقتحام يهودى متطرف كنيسة قبر العذراء مريم، عليها السلام، حاملًا أدوات حادة، محاولًا إحداث الضرر والدمار، والاعتداء على الموجودين، علماً أن هذا ليس الاعتداء الأول على الكنائس، بل سبقته اعتداءات أخرى، نفذها مستوطنون آخرون، فى إطار مسلسل الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال ومستوطنوها على الشعب الفلسطينى ومُقدساته الإسلامية والمسيحية.
وطالب المفتى بضرورة سن قانون دولى يجرّم كل من يسيء إلى المقدسات ويحاكمه فى محكمة الجنايات الدولية، حاثاً الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان على الوقوف فى وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً فى الأرض الفلسطينية على مرأى العالم وسمعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات «سموتريتش» تؤكد عنصرية الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.