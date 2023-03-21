مفتى فلسطين: شعبنا متجذر بأرضه وتصريحات «سموتريتش» تؤكد عنصرية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بتسليئيل سموتريتش التى تنكّر فيها لوجود الشعب الفلسطينى ولحقّه فى أرضه الطهور.





وأكد المفتى حسين - فى بيان صحفى - أن هذه التصريحات تكشف عنصرية الاحتلال ومنهجيته، وانتهاكه الصارخ للقانون الدولى ولحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، مُطالبًا المجتمع الدولى بوضع حد لعدوان سلطات الاحتلال على فلسطين أرضاً وشعباً ومقدسات.

فى سياق آخر؛ استنكر المفتى الفلسطينى اقتحام يهودى متطرف كنيسة قبر العذراء مريم، عليها السلام، حاملًا أدوات حادة، محاولًا إحداث الضرر والدمار، والاعتداء على الموجودين، علماً أن هذا ليس الاعتداء الأول على الكنائس، بل سبقته اعتداءات أخرى، نفذها مستوطنون آخرون، فى إطار مسلسل الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال ومستوطنوها على الشعب الفلسطينى ومُقدساته الإسلامية والمسيحية.

وطالب المفتى بضرورة سن قانون دولى يجرّم كل من يسيء إلى المقدسات ويحاكمه فى محكمة الجنايات الدولية، حاثاً الدول والمؤسسات المعنية بحرية الإنسان والأديان على الوقوف فى وجه الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة، وحماية المقدسات الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فساداً فى الأرض الفلسطينية على مرأى العالم وسمعه.