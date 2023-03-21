تايلاند تجرى الانتخابات العامة فى 14 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا الإعلان بعد يوم من حل البرلمان، وفى الوقت الذى تكثف فيه الأحزاب حملتها الانتخابية على مستوى البلاد لدعم حوالى 52 مليون ناخب مؤهل.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات سواينج بونمى - فى مؤتمر صحفى - إن التصويت المبكر سيجرى فى 7 مايو، بينما سيتم تسجيل المرشحين، بما فى ذلك المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فى أوائل أبريل.
وأضاف "نود أن يحترم الجميع القواعد لانتخابات سلسة"، بحسب موقع "ذا نيشن تايلاند" الإخبارى التايلاندى.
وكان رئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أو تشا قد أعلن أمس الإثنين، حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات.
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