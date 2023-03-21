العالم اليوم - تقدم روسي "كبير".. ومقتل العشرات من القوات الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر تقدم روسي "كبير".. ومقتل العشرات من القوات الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 03:22 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم كبير في ساحة المعركة خلال 24 ساعة ماضية، كما كشفت عن مقتل عدد كبير من جنود أوكرانيا خلال نفس الفترة.

وكشفت إحاطة وزارة الدفاع الروسية عن:

تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لـ31 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت 3 قذائف من طراز "HIMARS MLRS " في يوم واحد.

مقتل 95 من أفراد القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسك.

مقتل 160 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك.

مقتل 80 جنديًا أوكرانيًا في اتجاه كوبيانسك خلال النهار.

كما أعلنت موسكو مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام المدفعية M777 أميركي الصنع في اتجاه خيرسون.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 30 جنديا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجي.

وأسقطت القوات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" في دونيتسك.

دمرت القوات المسلحة الروسية ثلاث محطات رادار أمريكية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد.

يذكر أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي دمرت أكثر من 3500 طائرة بدون طيار أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.

أوكرانيا.. "صمود" في باخموت

قال جنرال أوكراني بارز، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تصد محاولات روسية للتقدم نحو مركز مدينة باخموت الصغيرة في شرق البلاد.

وأصبحت المعركة المستمرة منذ أشهر للسيطرة على باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ ما يقارب 13 شهرا.

وكتب أولكساندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية على تطبيق تيلغرام للمراسلات: "تحاول مجموعات هجومية تابعة للعدو التقدم من الأطراف إلى مركز المدينة، لكن قواتنا الدفاعية تعمل وتدمرهم".

وجعلت روسيا من الاستيلاء على باخموت أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية. ومن شأن استيلاء القوات الروسية على باخموت أن يكون أول مكسب كبير تحققه موسكو في الاستيلاء على الأراضي منذ الصيف الماضي.