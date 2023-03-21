الجامعة العربية تدين تصريحات وزير إسرائيلى أنكر وجود حقوق للشعب الفلسطينى

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على- فى تصريح، اليوم الثلاثاء - إن تصريحات سموتريتش الأخيرة فى باريس، تعكس الحقيقة المكشوفة فى الفكر والسياسات والمخططات الاستعمارية التوسعية والعنصرية للحكومة الإسرائيلية، وتؤكد نواياها وأطماعها ومدى الحقد والتطرف الذى بلغت تصعيدا ودفعا بالأوضاع المتردية إلى الانفجار فى المنطقة.
وأضاف الأمين العام المساعد أن هذه التصريحات الخطيرة للوزير الإسرائيلى وغيره من الوزراء والمسؤولين الرسميين الإسرائيليين ذات الطبيعة الاستعمارية لن تنتقص أو تنال من وجود وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، أو من وجود حقوق الشعب الفلسطينى الراسخة وهويته ضاربة الجذور فى أرض وطنه.
كما حذر أبو على من أن هذه التصريحات المعبرة عن سياسات ومخططات بالغة الخطورة وما تمثله من تهديد سافر للأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وما تمثله أيضا من تحد سافر لإرادة المجتمع الدولى ومواثيقه وقوانينه وأعرافه، بما فى ذلك التنكر للجهود الإقليمية والدولية الأخيرة لخفض التصعيد والتدهور والدفع باتجاه إحياء مسار السلام.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية على ضرورة التنبه لخطورة هذه السياسات الإسرائيلية وأهمية مواجهتها بمواقف وإجراءات دولية حازمة، دعما لحقوق الشعب الفلسطينى وتجسيدها على الأرض، وتحقيق متطلبات تحقيق السلام المنشود فى المنطقة بإنفاذ قواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية.
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