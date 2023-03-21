الفلبين: 19% زيادة فى إصابات كورونا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية - أنه فى الفترة من 13 وحتى 19 مارس الجارى، سجلت البلاد 1171 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، أى ما يعادل فى المتوسط 167 حالة فى اليوم، مشيرة إلى أن إجمالى 368 شخصا أو 10.3 % من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون فى المستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى أول أمس الأحد.

يشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 79 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.