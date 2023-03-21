السعودية تستنكر تصريحات عنصرية من مسؤول فى حكومة الاحتلال بحق فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء - موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتى تسهم فى نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولى. كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، على أساس مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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