الرئيس الصينى يوجه دعوة لنظيره الروسى لزيارة بكين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء شى جين بينج مع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين ، كما دعا "شى" رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، لزيارة الصين فى أقرب وقت ممكن؛ لاستعادة آلية الاجتماعات المنتظمة بين رئيسى حكومتى البلدين.

ومن جانبه، أعرب ميشوستين - خلال اللقاء - عن شكره للاهتمام الكبير، الذى يوليه شخصيًا لتطوير الصداقة والشراكة بين البلدين، وقال: "أهنئكم على إعادة انتخابك رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وأشكركم بصدق على الاهتمام الشخصى الكبير بتنمية الصداقة والشراكة بين روسيا والصين".

وأضاف: أن روسيا والصين تستعدان لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول المسارات العابرة لسيبيريا وآسيا، مشيرا إلى أن التعاون التجارى والاقتصادى بين روسيا والصين يتطور بنجاح على الرغم من العقوبات والاضطرابات فى الأسواق العالمية.

وكان الرئيس الصينى قد شدد على أهمية قيامه بأول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه إلى روسيا، مشيرا إلى أن هذا يشهد على الطبيعة الخاصة للعلاقات الروسية الصينية التى تدخل حقبة جديدة.

يذكر أن الرئيس الصينى وصل إلى روسيا؛ لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين قبل إجراء مزيد من المحادثات فى الكرملين، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام روسية.