كوريا الجنوبية تعتزم حظر تصدير مواد تطوير الأقمار الصناعية لجارتها الشمالية

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- فى بيان، اليوم- أن إجمالى 77 مادة مدرجة على قائمة المراقبة سيتم حظر تصديرها إلى كوريا الشمالية عبر دولة ثالثة، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ العقوبات على النظام فى بيونج يانج، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وتستهدف القائمة على وجه التحديد تطوير الأقمار الصناعية لكوريا الشمالية، بعد أن قالت بيونج يانج إنها ستطور قمرا صناعيا جديدا للتجسس بحلول أبريل من هذا العام.
كما قررت سول فرض عقوبات إضافية مستقلة على أربعة أفراد وست مؤسسات متورطة فى برامج بيونج يانج للصواريخ والأسلحة النووية، ومحاولة التهرب من العقوبات الدولية.
وتمثل هذه خامس مرة تفرض فيها سول عقوبات على بيونج يانج منذ تولى إدارة يون سوك- يول الرئاسة فى مايو من العام الماضى.
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى مازال فيه مجلس الأمن الدولى منقسما بشأن كيفية التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة، وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برامجها الصاروخية والنووية منذ عام 2006.
وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الأسلحة العام الماضى، وأطلقت أكبر صاروخ باليستى عابر للقارات من طراز "هواسونج-17" يوم الخميس الماضى، فيما وصفته بأنه "تحذير للأعداء".
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