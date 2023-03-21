العالم اليوم - في عيد الأم.. صلاح ينشر صورة له مع والدته

انتم الان تتابعون خبر في عيد الأم.. صلاح ينشر صورة له مع والدته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 01:19 مساءً - في يوم عيد الأم، نشر النجم المصري محمد صلاح صورة لوالدته ووالده في مصر، وهي تعتبر صورة "نادرة" لعائلة صلاح، النجم ذو الشعبية الجارفة في الوطن العربي.

ونشر صلاح الثلاثاء، صورة له مع والدته، داخل منزل في مصر، قد يكون منزل العائلة، كما نشر صورة لوالده، ووضع رسما تعبيريا وهو "القلب".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وليس من عادة صلاح نشر صور لوالدته ووالده من قبل، ولكن وجوده في مصر مع المنتخب المصري مثل فرصة له للقاء عائلته والتقاط الصور معهم.