مجلس النواب يقرر تجميد عضوية النائب العوايشة 4 أشهر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 مارس 2023 01:06 مساءً - دوت الخليج :-- صوت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي على قرار بتجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.

وصوت 89 نائبا من أصل 108نواب حضروا الجلسة التي قرر رئيس المجلس رفعها بعد أن تم عقدها مغلقة، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة ألفاظا نابية.

وكان رئيس المجلس الصفدي قدم اعتذارا باسم مجلس النواب للحكومة، ولوزير العدل على أثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تم إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.

--(بترا)

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