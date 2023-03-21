رسالة من ملك السعودية لأمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية

جدة - نرمين السيد - تسلم ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة جوابية موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها فى كافة المجالات.





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