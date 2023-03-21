الفلبين: تضرر 191 ألف شخص جراء تسرب نفطى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عن وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، قولها: إن السكان فى المنطقة أبلغوا عن تعرضهم لتهيج فى الجهاز التنفسى والجلد وتشنجات ودوخة عقب وقوع التسرب، الذى أثر على أكثر من 2500 هكتار من الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والأعشاب البحرية.

وغرقت ناقلة تحمل 800 ألف لتر من الوقود الصناعى فى 28 فبراير الماضى، خلال إبحارها فى ظروف قاسية، ولا تزال أعمال التنقية مستمرة بمساعدات دولية منذ ذلك الحين.