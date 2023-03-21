جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عن وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، قولها: إن السكان فى المنطقة أبلغوا عن تعرضهم لتهيج فى الجهاز التنفسى والجلد وتشنجات ودوخة عقب وقوع التسرب، الذى أثر على أكثر من 2500 هكتار من الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والأعشاب البحرية.
وغرقت ناقلة تحمل 800 ألف لتر من الوقود الصناعى فى 28 فبراير الماضى، خلال إبحارها فى ظروف قاسية، ولا تزال أعمال التنقية مستمرة بمساعدات دولية منذ ذلك الحين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين: تضرر 191 ألف شخص جراء تسرب نفطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.