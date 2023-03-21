شؤون الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمى الفلسطينى دليل على صدق رسالته

جدة - نرمين السيد - أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالجهود العظيمة للإعلام الرسمى الفلسطينى، الذى يخوض معركة التحدى والصمود إلى جانب الأسرى والأسيرات فى سجون الاحتلال ومعتقلاته، والذين يستعدون لخوض أقوى وأشرس معركة خلال الساعات القادمة ضد إدارة سجون الاحتلال وسياساتها.





وقالت الهيئة - فى بيان صحفى - إن "إجراءات حكومة الاحتلال بملاحقة العاملين فى الإعلام الرسمى، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين فى القدس، يدلل على صدق الكلمة لهذا الإعلام، الذى رهن نفسه لخدمة أسرانا ومناضلينا وقضيتهم". وأضافت الهيئة: "نتحد جميعاً إلى جانب أسرانا وأسيراتنا، وقرار ملاحقة الإعلام الرسمى ليس بجديد، وعلى هذا الاحتلال أن يعلم جيداً أن كل هجمة وكل جولة من هذا الحقد، لن تزيدنا إلا مزيداً من التحدى، وأن مكتبنا فى القدس تحت تصرف طاقم الإعلام الرسمى على مدار الساعة".

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