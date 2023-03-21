الصين تؤكد مواصلة مساعيها للتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الثلاثاء:"‏منذ بدء الأزمة يتحدث الرئيس الصينى عن مبادئ خفض التصعيد والتسوية، والصين طرحت وثيقة بشأن التسوية السلمية"، مؤكدا أن بلاده سوف تستمر فى السعى لهذا الهدف للوصول إلى التسوية.

وأضاف: "موقفنا بشأن أزمة أوكرانيا متسق وواضح ونتحدث مع جميع الأطراف"، موضحا أن وثيقة الصين للتسوية تعرض موقفها بالتفصيل والقائم على احترام سيادة الدول والتخلى عن عقلية الحرب الباردة ووقف إطلاق النار.

وتابع: "نحن نحث على السلام ويجب على الأطراف أن تنظر فى هذه الوثيقة، ويتعين أيضا أن تتحلى الأطراف بالعقلانية".