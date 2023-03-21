السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان سبل توطيد العلاقات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكورية فى مجلس الشورى السعودى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى السعودية بارك جون يونغ، سبل توطيد العلاقات البرلمانية وتنميتها.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، فى مقر المجلس بالعاصمة (الرياض) وفقا لوكالة ألأنباء السعودية. وتسعى لجان الصداقة البرلمانية فى مجلس الشورى السعودى إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات فى الدول الصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون فى المحافل البرلمانية الدولية.

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