رئيس كوريا الجنوبية: العلاقات الثنائية مع اليابان يجب أن تتجاوز الماضى

وقال الرئيس الكورى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية - إن "العلاقات بين كوريا واليابان يجب أن تتجاوز الماضى وأن تكون علاقة مربحة للجانبين نعمل معا ونكسب المزيد معا"، واصفا اليابان بـ"الجار المصيرى"، قائلا "أنا واثق من أن حكومتنا تتحرك الآن فى الاتجاه الصحيح ".
وأشار إلى أن حكومة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، السابقة لم تفعل شيئًا حيال "العلاقات المتوترة بشدة" مع اليابان.
من جهته، ينتقد الحزب الديمقراطى المعارض الرئيس، وآخرون تقرب يون، من اليابان على حساب المصالح الكورية الوطنية، وذلك بعدما قررت الحكومة تعويض ضحايا العمل القسرى بنفسها وعدم مطالبة اليابان بالمشاركة فى التعويض.
ويثير الحزب الديمقراطى شكوكا بأن يون، ربما قدم تنازلات غير معلنة لليابان، بعدما نُشرت تقارير يابانية تفيد بأن الجانبين ناقشا قضية جزر دوكدو الواقعة شرق البلاد، والاسترقاق الجنسى للكوريات فى زمن الحرب، وحظر سول لواردات الأسماك من فوكوشيما اليابانية.
ويحاول يون، جاهدا أن يشرح للمواطنين قرار الحكومة لحل قضية العمل القسرى، فقال: إن القرار كان "خطة الحل الوسط" بين معاهدة 1965 التى طبعت العلاقات بين البلدين وحكم المحكمة العليا الكورية لعام 2018 على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسرى.
وعلى الرغم من عدم اعتذار رئيس الوزراء اليابانى بشكل مباشر عن الماضى اليابانى فى زمن الحرب خلال قمته مع الرئيس الكورى، قال يون "لقد عبرت اليابان عن أسفها واعتذارها فى عشرات المناسبات عن القضايا التاريخية".
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