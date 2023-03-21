بايدن يرحب بإطلاق سراح أمريكى بعد احتجازه رهينة لأكثر من 6 سنوات بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن- فى بيان نشره البيت الأبيض، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء- "أنا ممتن للم شمل وودكى قريبًا مع زوجته وعائلته بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات محتجزًا كرهينة.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعرب عن تقديرها العميق لحكومة النيجر، التى كانت شريكًا مهمًا فى المساعدة فى تأمين إطلاق سراحه.
وأعرب الرئيس الأمريكى عن امتنانه لجهود الموظفين العموميين المتفانين فى جميع أنحاء الحكومة الأمريكية الذين جعلوا ذلك ممكنًا، مؤكدا أنه لا توجد أولوية أعلى فى إدارته من استعادة وعودة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً فى الخارج.
جدير بالذكر أن جيف وودكى، وهو عامل إغاثة كان محتجزا كرهينة لدى شبكة تنشط فى النيجر ومالى وبوركينا فاسو.
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