الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة فى محافظة "نابلس" فى شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من بلدة "اليامون" غرب محافظة "جنين" إلى الشمال من "نابلس".
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينى من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة.
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