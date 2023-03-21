وزير خارجية الأردن يطالب إسرائيل باتخاذ موقف صريح من تصرفات وزيرها

جدة - نرمين السيد - وقال الصفدى - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية - إن التصريحات الاستفزازية التى أطلقها الوزير الإسرائيلى تعكس فكرا إقصائيا نؤكد إدانتها. وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا خلال اتصالات هاتفية أمس التزام بلدهم باتفاقية السلام مع الأردن، مؤكدا أن هذه التصريحات من مسؤول إسرائيلى لن تهزنا، وأوضح أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة فى حال تصاعد الاستفزازات الإسرائيلية.

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