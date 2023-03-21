العالم اليوم - الأردن: على إسرائيل التأكيد على أن تصريحات الوزير لا تمثلها

انتم الان تتابعون خبر الأردن: على إسرائيل التأكيد على أن تصريحات الوزير لا تمثلها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 11:21 صباحاً - طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إسرائيل بـ"التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".

سبب الأزمة

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد ألقى خطابا في باريس، الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

وتحدث الوزير من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة لإسرائيل، تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.

رد وزير الخارجية الأردني

والثلاثاء، قال أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي:

"مسؤولون إسرائيليون أكدوا التزامهم باحترام حدودنا وباتفاقية السلام".

"على الحكومة الإسرائيلية التأكيد أن تصريحات الوزير لا تمثل موقفها".

" يجب العودة إلى مفاوضات سلام تقود لحل الدولتين".

مصدر أردني: إسرائيل تبرأت من سلوك الوزير

وكالة أنباء رويترز، نقلت عن مصدر أردني مسؤول، قوله الثلاثاء، إن "المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك وزير المالية "لا يمثل موقفها" .

المصدر أكد أيضا أن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا إلى رفضهم لتصرف سموتريتش، واحترامهم حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة" .

استدعاء السفير

تعليق إسرائيلي رسمي