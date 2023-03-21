جدة - نرمين السيد - جدد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلانى، ترحيب بلاده بقرار المملكة العربية السعودية وإيران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مضيفا أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة وتحسين قدرة الدول العربية والإسلامية على الاستجابة الجماعية والفاعلة للتحديات والمخاطر، والدفاع عن المصالح الحيوية للأمة، وفى مقدمتها قضية الشعب الفلسطينى العادلة.





جاء ذلك خلال استقباله، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، للسفير السعودى لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيرى. وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن اللقاء شكل فرصة سانحة للطرفين للتنويه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وللتأكيد على الحرص المشترك والإرادة القوية التى تحذو القيادتين الجزائرية والسعودية للارتقاء بالتعاون الثنائى فى شتى المجالات إلى مستويات أرحب تعكس مقدرات البلدين ومكانتهما المميزة وأدوارهما الريادية فى الساحتين الإقليمية والدولية. وأشار البيان، إلى أن الطرفين استعرضا الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية فى الفترة المقبلة، لاسيما اجتماع لجنة التشاور السياسى المزمع عقدها شهر مايو القادم برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وشددا على أهمية تهيئة كافة الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق المهم، كما تم الاتفاق على ضرورة عقد الدورة الـ14 للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية فى أقرب الآجال لاستكشاف مجالات وفرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما على ضوء التسهيلات الجبائية والضمانات التشريعية الكبيرة التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد فى الجزائر للمستثمرين الأجانب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تجدد ترحيبها بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.