رئاسة شؤون الحرمين تجهز مواقع لاستقبال 2500 معتكف داخل المسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - إن المواقع تكفى لاستقبال نحو 2500 معتكفا وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لهذا العام.
وأضاف السديس أن الرئاسة هيّأت توسعة الملك فهد "للرجال"، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول فى التوسعة الثالثة "للرجال والنساء"، مع تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين فى المسجد الحرام بدءا من دخولهم وحتى خروجهم.
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