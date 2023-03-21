ترحيب أوروبى بنتائج اجتماع شرم الشيخ للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وأدى الاجتماع إلى تفاهم حول سبل تخفيف حدة التوتر على الأرض، والعمل نحو تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع الاعتراف بالحاجة إلى خلق أفق سياسى.

وأثنى الاتحاد الأوروبى، فى بيان، على دور مصر والأردن والولايات المتحدة كدول داعمة لهذه الجهود، بناء على اجتماع العقبة فى فبراير.

وأعرب الاتحاد الأوروبى عن تأييده للبيان الذى تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتنفيذه بحسن نية، مؤكدا أنه على استعداد للمساهمة فى هذه الجهود.

ورحب الاتحاد الأوروبى بالالتزامات التى تم التعهد بها، ولا سيما بوقف الإجراءات الأحادية الجانب، واحترام الاتفاقات القائمة، وإنشاء آلية للحد من العنف والتحريض، مقدرا الجهود الرامية إلى تحسين الاقتصاد الفلسطينى، والالتزام باحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

وشدد الاتحاد الأوروبى على أن الحوار المباشر المستمر بين الطرفين سيظل أمرًا حاسمًا، وبالتالى يرحب الاتحاد بالالتزام باستئناف المحادثات فى أبريل.