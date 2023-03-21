أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار فى منطقة جانكوى شمال شبه جزيرة القرم؛ أدى إلى تدمير صواريخ كروز كان يعتزم الأسطول الروسى استخدامها فى البحر الأسود.





وأفادت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - بأنه تم تدمير صواريخ كروز الروسية من طراز (كاليبر كى إن) أثناء نقلها عبر السكك الحديدية. وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة إن صواريخ كروز (كاليبر كى إن) مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول فى البحر الأسود بمدى تشغيلى أكثر من 2500 كيلومتر ضد الأهداف البرية و375 كيلومترا ضد الأهداف البحرية.

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