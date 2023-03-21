رئيس الوزراء اليابانى يصل أوكرانيا لإجراء محادثات مع زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الخارجية القول "إن كيشيدا سوف يناقش مع زيلينسكى الدعم اليابانى لإعادة إعمار أوكرانيا، التى تعرضت للهجوم الروسى منذ العام الماضى، ويعتزم كيشيدا إظهار التزام اليابان بدعم أوكرانيا قبل قمة مجموعة السبعة التى سيستضيفها فى هيروشيما خلال مايو المقبل".

ووفقا لكيودو، يعد كيشيدا الزعيم الوحيد لمجموعة الدول السبع الكبرى الذى يزور أوكرانيا بعد الأزمة، فيما تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام، وتأتى الزيارة التى ظلت سرية حتى قبل الوصول مباشرة، بعد يوم من لقاء كيشيدا مع نظيره الهندى ناريندرا مودى فى نيودلهى، ومن النادر أن يقوم زعيم يابانى برحلة غير معلنة إلى دولة أجنبية.

وكان مسؤول حكومى يابانى قال فى وقت سابق، إنه سيكون من الصعب ترتيب زيارة لأوكرانيا من قبل كيشيدا لأسباب أمنية، على الرغم من حرصه على السفر إلى هناك كرئيس لقمة مجموعة السبع المقبلة.

وفى غضون ذلك تدهورت العلاقات بين اليابان وروسيا، حيث انضمت طوكيو إلى أعضاء مجموعة السبع الآخرين فى فرض عقوبات اقتصادية عقابية على موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا.

وفى الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، دعا زيلينسكى كيشيدا لزيارة بلاده حيث شارك فى قمة عبر الإنترنت لمجموعة الدول السبع بناء على طلب كيشيدا.