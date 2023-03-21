رئيس الوزراء اليابانى يجرى زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، توجه فى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى.





ووفقًا لإذاعة "NHK" اليابانية العامة، غادر كيشيدا الهند بالفعل، حيث التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودى، وهو الآن فى طريقه إلى أوكرانيا فى زيارة لم يكن قد تم الإعلان عنها.

وذكرت "NHK" أن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها رئيس وزراء يابانى دولة أو منطقة تشهد قتالًا مستمرًا منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها وستكون أول زيارة أيضًا لأوكرانيا لعضو آسيوى فى مجموعة السبع وأول زيارة لحليف لـ الولايات المتحدة فى المنطقة.

ووفقًا لشبكة "سى إن ن" الأمريكية، تؤكد الزيارات المزدوجة التى قام بها كيشيدا وشى على الانقسامات العميقة فى شمال شرق آسيا تجاه الحرب فى أوكرانيا، حيث تعهدت اليابان بتقديم مساعدات كبيرة لكييف، بينما تظل الصين داعمة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.