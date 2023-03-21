واشنطن: نبحث مع بكين إمكانية زيارة وزيرتين أمريكيتين للصين

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أنّه "يتباحث حاليًا بشكل حثيث" مع بكين بشأن إمكانية قيام وزيرتين أمريكيتين بزيارة إلى الصين لإجراء حوار اقتصادى مع العملاق الآسيوي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.





وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى للصحافيين إنّ وزيرتى المالية جانيت يلين والتجارة جينا ريموندو تريدان زيارة الصين "لمناقشة مسائل اقتصادية". وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ألغى فى فبراير، باللحظات الأخيرة، رحلة كانت مقرّرة إلى الصين بعدما رصدت الولايات المتّحدة فوق أراضيها "منطادًا صينيًا" قالت إنّ مهامّه تجسّسية فى حين قالت بكين إنّه منطاد أبحاث ضلّ طريقه.

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