الأمم المتحدة: الأنشطة البشرية تسببت فى أضرار للمجتمعات والنظم البيئية

جدة - نرمين السيد - أصدرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فى تقرير أمس الاثنين، تقريرًا قالت فيه إن الأنشطة البشرية غيرت كوكب الأرض بوتيرة ونطاق لا مثيل لهما فى التاريخ المسجل؛ مما تسبب فى أضرار لا رجعة فيها للمجتمعات والنظم البيئية.





وحذر كبار العلماء، فى التقرير الأكثر تركيزًا الذى ينُشَر على الإطلاق حول تغير المناخ، من أن خطط العالم لمكافحة هذه التغييرات غير كافية وأنه يجب اتخاذ إجراءات أكثر لتجنب ارتفاع درجات الحرارة التى قد تشكل كارثة.

ورجح التقرير، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن يعجز العالم عن تحقيق هدفه المناخى الأكثر طموحًا – وهو الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعة - فى غضون عقد من الزمن؛ إذ بعد حدوث هذا التغيير، وجد العلماء أن الكوارث المناخية ستصبح شديدة لدرجة أن الناس لن يكونوا قادرين على التكيف.

ووفقًا للتقرير، ستتغيير المكونات الأساسية لنظام الأرض بشكل جذرى وغير قابل للتراجع، بحيث يمكن أن تحصد موجات الحر والمجاعات والأمراض المعدية ملايين الأرواح الإضافية بحلول نهاية القرن الحالى.

ويجمع التقرير سنوات من الدراسات حول أسباب وعواقب ارتفاع درجات الحرارة؛ مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مطالبة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة بضرورة إنهاء انبعاثات الكربون بحلول عام 2040 - قبل عقد من الزمن من بقية أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أنه مع وجود عدد قليل من الدول على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ ومع معاناة العالم النامى بالفعل بشكل غير متناسب من الكوارث المناخية، فإن الدول الغنية تتحمل مسؤولية التصرف بشكل أسرع من نظيراتها.

وقال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "هويسونج لى" إن التقرير يظهر أن البشرية وصلت إلى "لحظة حرجة فى التاريخ".

ولفت التقرير إلى أن العالم يمتلك حاليا كل المعارف والأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه المناخية، ولكن بعد عقود من تجاهل التحذيرات العلمية وتأخير الجهود المناخية، فإن الوقت ينفذ وبسرعة.

ووصِف التقرير بأنه "دليل إرشادى لنزع فتيل القنبلة المناخية"، إذ أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أجندة لتسريع الإجراءات العالمية بشأن المناخ. وقال جوتيريش إن الاقتصادات الناشئة، بما فى ذلك الصين والهند - التى تخطط للوصول إلى صافى صفر فى 2060 و 2070 على التوالى - يجب أن تسرع من جهود خفض الانبعاثات جنبًا إلى جنب مع الدول المتقدمة.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العالم إلى التخلص التدريجى من الفحم والنفط والغاز، المسؤولة عن أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية.