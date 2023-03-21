الناتو يشيد بجهود العراق فى مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال أمين العام الناتو، وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين فى مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين.

وذكر بيان صادر عن الحلف أن الأمين العام للناتو أعرب عن شكره للعراق على التزامه بتعزيز شراكته مع الناتو، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الدولى وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.

وأكد ستولتنبرج أن الناتو يواصل تعزيز قوات ومؤسسات الأمن العراقية من خلال تقديم المشورة وبناء قدرات بعثة الناتو فى العراق التى يوليها الحلف أهمية كبيرة، معربا عن سعادته لرؤية مدربى الناتو يعملون جنبا إلى جنب مع العاملين فى وزارة الدفاع وفى مكتب مستشار الأمن القومى العراقى أيضا.

وأضاف الأمين العام أن اجتماعه مع وزير الخارجية العراقى يعتبر وسيلة لتقييم وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز الشراكة بين الجانبين، مؤكدا أن جهود الناتو فى العراق تنبع من الاحترام الكامل لسيادة البلاد وسلامة أراضيها.