الأردن يستدعى السفير الإسرائيلى

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قد أكدت فى وقت سابق اليوم إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلى، خلال مشاركته فى فعالية عقدت يوم أمس الأحد فى باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضى الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفًا تحريضيًا أرعنًا، وخرقًا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى - فى بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة تدين أيضًا التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التى أطلقها الوزير الإسرائيلى المتطرف إزاء الشعب الفلسطينى الشقيق وحقه فى الوجود، وحقوقه التاريخية فى دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطنى الفلسطينى، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولى بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلى المتطرفة التحريضية، والتى تمثل أيضًا خرقًا للقيم والمبادئ الإنسانية.
وقال المجالى إن الوزارة توكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل فى الحكومة الإسرائيلية.
وشددت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدى لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.
كما أكدت الوزارة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخى الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى وخطورة الفكر العنصرى المتطرف الذى يحمله الوزير الإسرائيلى.
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