بايدن يوقع مشروع قانون يأمر برفع السرية عن معلومات حول نشأة «كورونا»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، وقع بايدن يوم تشريعا يأمر برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول نقطة انطلاق وباء "كوفيد 19"، وهو لغز أدى إلى انقسام بين الوكالات الحكومية الأمريكية الثمانى التى تحقق فى المصدر.

يطالب مشروع القانون الذى رعاه الجمهوريون، والذى تم تمريره عبر مجلسى النواب والشيوخ، مدير المخابرات الوطنية بنشر المعلومات فى غضون 90 يومًا، ومع ذلك، يمكن للحكومة حجب المعلومات الاستخباراتية لحماية كيفية جمعها.

أكد البيت الأبيض توقيع الرئيس مساء الاثنين بعد رفض الكشف عن موقف بايدن بشأن مشروع القانون الأسبوع الماضى، وظل غير ملزم حتى التوقيع.

وقال بايدن فى بيان "أشارك هدف الكونجرس المتمثل فى نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول أصل مرض فيروس كورونا".

وأضاف: "نحتاج إلى الوصول إلى حقيقة أصول كوفيد 19 للمساعدة فى ضمان قدرتنا على الوقاية بشكل أفضل من الأوبئة فى المستقبل".



ينطبق التشريع فقط على المواد المتعلقة بمعهد ووهان لعلم الفيروسات كمصدر محتمل لـ نشأة فيروس كورونا، وهى قضية مشحونة سياسياً، حيث اتهم الجمهوريون بايدن بأنه لم يكن صارما بما فيه الكفاية مع الصين.

ظهر الفيروس لأول مرة فى عام 2019 فى مدينة ووهان الصينية.

وتساهم الأدلة الجديدة التى استشهدت بها منظمة الصحة العالمية فى النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ من الحيوانات.

وتُظهر العينات التى تم جمعها فى سوق المأكولات البحرية الصينى فى ووهان أن الحمض النووى لكلاب الراكون ممزوج بالفيروس.

أشار بايدن إلى توجيهه لعام 2021 للحكومة الفيدرالية لدراسة أصول "كوفيد 19" - وهو جهد لا يزال مستمراً - وقال إن إدارته "ستستمر فى مراجعة جميع المعلومات السرية المتعلقة بأصول الجائحة، بما فى ذلك الروابط المحتملة إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وفى سياق تنفيذ التشريع، قال بايدن إن إدارته سترفع السرية وتتبادل "أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات"، بما يتفق مع سلطته الدستورية بعدم الكشف عن معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى.