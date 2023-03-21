وزيرة الخارجية الكندية: محادثات السلام الصينية في موسكو ستطيل حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت جولى -فى بيان- أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو أن يلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أسلحته ويخرج من أوكرانيا"، واتهمت موسكو باللجوء إلى بكين بفرضية خاطئة، متابعة أن "النظام الروسى يتطلع إلى كسب الوقت لإعادة الإمداد والتجنيد وإعادة الهجوم".

ووصل الرئيس الصينى شى جين بينج إلى روسيا، أمس الاثنين، لإجراء محادثات سلام، بعد أن قدمت بكين اقتراحًا يدعو إلى إنهاء الصراع، على الرغم من أن الرئيس الصينى ليس لديه خطط لزيارة كييف.