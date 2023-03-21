الأمم المتحدة تكشف عن رقم مفزع لـ ضحايا الجفاف فى الصومال 2022

جدة - نرمين السيد - أصدرت كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" والوزارة الاتحادية للصحة فى الصومال، تقريرًا مشتركًا، أمس الاثنين، رجحت فيه وقوع ما يُقدّر بنحو 43 ألف حالة وفاة زائدة فى عام 2022 فى الصومال بسبب الجفاف المتفاقم.





وأضاف التقرير أن نصف هذه الوفيات ربما حدثت بين الأطفال دون سن الخامسة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم أعلى من أزمة الجفاف فى 2017-2018.

وتابع التقرير أنه ولأول مرة تم تطوير نموذج تنبؤ لتمكين الإجراءات الاستباقية وتجنب الوفيات المرتبطة بالجفاف، لافتًا إلى أن التوقعات التى تمتد من يناير إلى يونيو 2023 تشير إلى أن 135 شخصًا قد يموتون أيضا كل يوم بسبب الأزمة، مع توقع انخفاض إجمالى الوفيات بين 18 ألفًا و100 شخص و34 ألفًا و200 شخص خلال هذه الفترة.

وأكد التقرير أن التقديرات تشير أيضًا إلى أن تفادى المجاعة فى الوقت الحالى لا يعنى انتهاء الأزمة بعد؛ فهى بالفعل أكثر حدة من أزمة الجفاف فى الفترة 2017-2018.