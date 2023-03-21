روسيا تعترض مقاتلتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منشآت الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوى للمنطقة العسكرية الغربية، رصدت أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان فى اتجاه حدود دولة روسيا. وفق ما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية. وأضافت الوزارة، أن "الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52H".

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