العالم اليوم - صفقة تاريخية طوت صفحة بنك عمره 167 عاماً.. القصة كاملة

انتم الان تتابعون خبر صفقة تاريخية طوت صفحة بنك عمره 167 عاماً.. القصة كاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 06:22 صباحاً - في الخامس من شهر يوليو من العام 1856 بدأت قصة بنك "كريدي سويس"، عندما أسس السياسي البارز ورائد الأعمال ألفريد إيشر (عضو المجلس الوطني السويسري آنذاك) شركة SKA وهي اختصاراً لـ Schweizeresche Creditanstalt بهدف تمويل توسيع شبكة السكك الحديدية، وزيادة معدلات التصنيع في سويسرا.

شركة SKA التي تحولت لاحقاً إلى "كريدي سويس"، ومن الصفحة الأولى في يوليو 1856 وحتى الصفحة الأخير في مارس 2023، مرّت برحلة طويلة ناهزت القرن ونصف من الزمن (167 عاماً تحديداً)، تمكن خلالها البنك من أن يصبح واحداً من أهم البنوك على مستوى العالم، طبقاً لتصنيف مجلس الاستقرار المالي (هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي).

في هذا التسلسل الزمني، يستعرض موقع "اقتصاد دوت الخليج" أبرز المحطات الرئيسية في تاريخ "كريدي سويس" بعد أن طويت صفحته أخيراً، عقب استحواذ "يو بي إس" عليه في صفقة تاريخية بقيمة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار):

بعد 14 عاماً من افتتاحه، وتحديداً في العام 1870، افتتح البنك أول مكتب تمثيلي أجنبي له في نيويورك. وفي العام 1876 انتقل إلى مقر جديد في زيورخ، كما افتتح لاحقاً أول فرع له خارج المدينة ذاتها في بازل، وذلك بعد الاستحواذ على بنك Oberrheinische Bank.

ما إن بدأ كبنك استثماري سويسري تحول "كريدي سويس" إلى قصة نجاح امتدت على مدى أكثر من قرن ونصف، وذلك مع تطوره تدريجياً إلى مزود عالمي رائد للخدمات المالية.

اندماجات واستحواذات

شهد البنك على مدار تاريخه مجموعة متنوعة من عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة، كما شهد مجموعة من الأزمات و"الفضائح" أيضاً.

في العام 1939 تم تأسيس الشركة السويسرية الأميركية للتركيز على أعمال الاكتتاب والاستثمار، من قبل البنك.

استحوذ البنك على White Weld & Co. AG من بنك الاستثمار الأميركي White Weld، وأطلق عليها Claridine Finances AG، وذلك في العام 1962.

حصل البنك بمسماه SKA على ترخيص للعمل كبنك خدمة شامل في نيويورك، في العام 1964.

في العام 1982 أصبحت شركة SKA أول بنك سويسري يحظى بمقعد في بورصة نيويورك. كما تم تأسيس شركة CS Holding كشريك يستحوذ على أسهم الشركات العاملة بالقطاع الصناعي.

في العام 1988 استحوذ "كريدي سويس" على 44 بالمئة من First Boston (وهو بنك استثماري ضخم في نيويورك تأسس في 1932)

عمل First Boston كبنك استثماري مستقل تحت اسم CS First Boston حتى العام 2006

في العام 1989 أصبحت CS Holding أول شركة أم لمجموعة SKA. وفي العام نفسه عندما انهار سوق السندات، بما جعل شركة First Boston غير قادرة على استرداد مئات الملايين من الدولارات، قام "كريدي سويس" ضمن صفقة إنقاذ بالحصول على حصة مسيطرة في العام 1990.

في العام نفسه اشترت المجموعة البنك السويسري الخاص Lowe Bank.

من بين الصفقات التي سجلها البنك أيضاً صفقة الاستحواذ على فولكس بنك (رابع أكبر بنك في سويسرا في العام 1993)، وفي العام التالي استحوذ "كريدي سويس" على بنك Neue Aargauer

كما شهدت SKA عملية إعادة هيكلة في 1997، تحولت بموجبها CS Holding إلى مجموعة Credit Suisse ليتم منذ ذلك الحين إلغاء اسم SKA.

اشترت المجموعة في العام نفسه شركة التأمين Winterthur (قبل أن تبيعها لاحقاً بعد ذلك في العام 2006 إلى شركة التأمين الفرنسية أكسا)

واصلت المجموعة بمسماها الجديد "كريدي سويس" في العام 1999 عمليات الاستحواذ، واشترت شركة Pincus & Co. لإدارة الأصول، كما استحوذت على شركة Donaldson & Lufkin and Degenerate في العام التالي مباشرة.

وبين العام 2002 و2004 شهدت المجموعة عمليتي إعادة هيكلة، نتج عنهما ضم كريدي سويس للخدمات المالية وكريدي سويس فيرست بوسطن و Winterthur.

في العام 2005 تم دمج CS First Boston بالكامل في كريدي سويس (وفي العام 2022 أعاد "كريدي سويس" إحياء العلامة التجارية "First Boston" كجزء من محاولة لتوسيع نطاق الأعمال).

الأزمة المالية العالمية

خلال الأزمة المالية العالمية (2007-2008) تمكن "كريدي سويس" من النجاة، دون أن يكون بحاجة لخطة إنقاذ حكومية بخلاف منافسه UBS الذي شاءت الأقدار أن يستحوذ عليه لاحقاً في 2023 بعد أن واجه "كريدي سويس" أزمة شكلت تهديداً كبيراً للقطاع المصرفي حول العالم.

توالت صفقات الشركة بعد الأزمة المالية العالمية، من بينها صفقة شراء مورغان ستانلي في العام 2013، وبعد عامين شهدت المجموعة عملية إعادة هيكلة جديدة قيادة الرئيس التنفيذي تيدجان ثيام.

واحدة من المحطات المثيرة للجدل في تاريخ المجموعة كانت في العام 2022، والمرتبطة بفضيحة تجسس مصرفي نتج عنها رحيل رئيسها التنفيذي السابق ثيام عن المجموعة.

في مارس 2022 تكبدت المجموعة خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار على وقع انهيار صندوق الاستثمار الأميركي Archegos. وفي الشهر نفسه اضطر "كريدي سويس" إلى تجميد 10 مليارات دولار من صناديق سلسلة التوريد المرتبطة بشركة غرينسيل المالية البريطانية المفلسة (وهي الأزمة التي شكلت بداية انتكاسة البنك).

في أكتوبر 2022 أعلنت المجموعة عن خطة استراتيجية شاملة من أجل إعادة الهيكلة، من بين أهم بنودها (زيادة رأس المال بأربعة مليارات دولار، وخفض عدد الموظفين بحوالي تسعة آلاف موظف حتى نهاية 2025).

استثمر "الأهلي السعودي" في نوفمبر الماضي 5.5 مليار ريال، أي ما يعادل 9.88 بالمئة، في كريدي سويس، كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.

نقاط ضعف جوهرية

مرّ كريدي سويس بعامين شهدا العديد من الفضائح التي كشفت باعتراف الإدارة عن "نقاط ضعف جوهرية" في "ضوابطه الداخلية". فقد اتهمته هيئة الرقابة على الأسواق بـ"الإخلال الجسيم بالتزاماته التحوطية" بخصوص إفلاس شركة غرينسيل المالية الذي مثّل بداية انتكاساته.

وواجه البنك موجة بيع حادة بعد أن قال رئيس البنك الأهلي السعودي، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عالمية هذا العام، إنه لن يتسنى إعطاء البنك السويسري المزيد من السيولة لأنه لا يمكن زيادة حصة الملكية فيه عن 10 بالمئة بسبب قواعد تنظيمية.

شهد البنك عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي كان يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه، استحواذ بنك يو بي إس العملاق على منافسه الأصغر كريدي سويس في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

بلغت قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار)

صفقة استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس" جاءت بسعر أقل من نصف قيمة الأخير البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق تداولات الجمعة.

بموجب شروط الصفقة سيحصل مساهمو كريدي سويس على سهم واحد من "يو بي إس" مقابل كل 22.48 سهم من أسهم كريدي سويس.

الصفقة تضمنت تقديم "البنك الوطني السويسري" 100 مليار فرنك سيولة مساعدة لـ "يو بي إس" علاوة على ضمان حكومي بقيمة 9 مليارات فرنك للخسائر المحتملة من الأصول

طبقاً للهيئة التنظيمية السويسرية فإن نحو 16 مليار فرنك من سندات كريدي سويس، ستصبح عديمة القيمة، وذلك من أجل ضمان تحمل مستثمرو القطاع الخاص التكاليف.

وهكذا طويت صفحة مجموعة "كريدي سويس" التي بدأت منذ العام 1856 وعلى مدار 167 عاماً شكل خلالها علامة بارزة في القطاع المصرفي حول العالم.

عوامل الانهيار

عن تلك النهاية، يقول المدير التنفيذي لـ vi markets بالقاهرة، أحمد معطي، في تصريحات خاصة لـ "اقتصاد دوت الخليج" إن أزمة مجموعة "كريدي سويس" هي أزمة تراكمية منذ سنوات، وتحديداً منذ العام 2016 بشكل خاص، لكنها تضخمت على نحو أكبر مع جملة الأزمات الأخيرة التي يشهدها القطاع المصرفي بعد انهيار بنك سيلكون فالي بالولايات المتحدة الأميركية.

ويشير إلى أزمة التجسس المصرفي التي واجهها البنك، والتي أثارت لغطاً واسعاً داخل المجموعة، وغيرها من الأزمات مثل أزمة صندوق التحوط Archegos ، فضلاً عن الأزمة الناجمة عن إفلاس غرينسيل المالية البريطانية، فقد شكلت تلك الأزمة محطة من بداية الانتكاسات التي عانى منها البنك أخيراً، وبما أسهم في موجة سحوبات كبيرة تعرض لها البنك من جانب المودعين بلغت حوالي 110 مليار فرنك سويسري.

ويتحدث معطي في الوقت نفسه عن تأثر البنك بانهيار "سيلكون فالي" أيضاً، على اعتبار أن "كريدي سويس" في الأساس يعاني من إشكاليات وأزمات تقوض ثقة المودعين والمستثمرين، وبالتالي مع انهيار "سيلكون فالي" والمخاوف التي انتابت الأسواق سرع ذلك من سحب المودعين لأموالهم.

ويشير المدير التنفيذي لـ vi markets بالقاهرة، إلى تأثير السياسات النقدية في أوروبا (وإجراءات رفع الفائدة) وانعكاساتها على البنوك، موضحاً أن تلك السياسات سرّعت من أزمة "كريدي سويس"، لا سيما في ضوء التساهل في القوانين والشروط مع البنوك، وهو سلاح ذو حدين، والذي أدى لانهيار سيلكون فالي.