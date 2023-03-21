العالم اليوم - انفجار القرم.. تدمير صواريخ "كروز" روسية وحديث عن مسيرات

انتم الان تتابعون خبر انفجار القرم.. تدمير صواريخ "كروز" روسية وحديث عن مسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:19 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارا وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "انفجارا في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا دمر صواريخ كروز الروسية من طراز كاليبر كي إن أثناء نقلها عبر السكك الحديدية".

وأضافت أن الصواريخ، المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر.

كيف علقت سلطات القرم الموالية لروسيا على الحادث؟

نُقل عن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة وإن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها، وتم نقله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة "تاس" عن إيفين قوله في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.

من جانبه قال مستشار رئيس القرم، أوليغ كريوتشكوف، الثلاثاء، إن جميع الطائرات بدون طيار التي أسقطت فوق جانكوي بالقرم، كانت تستهدف أهدافا مدنية وكانت ملغمة بالشظايا.

وأكد كريوتشكوف، أن جميع المسيرات الأوكرانية كانت تستهدف منشآت مدنية، مشيرا إلى أن إحداها أسقطت فوق كلية جانكوي التقنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل الطلابي، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ونشر كريوتشكوف على حسابه في تلغرام صورا قال إنها للمسيرات التي تم إسقاطها في القرم.