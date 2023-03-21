العالم اليوم - الدفاع الأوكرانية: انفجار يدمر صواريخ "كاليبر" في القرم

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الأوكرانية: انفجار يدمر صواريخ "كاليبر" في القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مارس 2023 04:19 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن انفجار وقع في شبه جزيرة القرم، أدى إلى تدمير صواريخ كاليبر، أثناء نقلها بالسكك الحديدية.

ويأتي هذا التطور فيما أفادت سلطات القرم عن إصابة شخص في الهجوم.

وجاء الانفجار بعد يومين من زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها توثق الانفجار الذي وقع في القرم، في حين قالت سلطات شبه الجزيرة، أن شخصا أصيب بجروح في الانفجار.

وتقول روسيا إنها ضمت القرم إلى أراضيا بناءً على استفتاء شارك فيه السكان وأيدوا الانضمام إليها في مارس 2014.

لكن كييف ومعها دول الغرب رفضت الاعتراف بهذا الاستفتاء معتبرة أنه كان باطلا.

وجاء الأمر بعدما تنحى عن الحكم في كييف الرئيس الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش، إثر احتجاجات اندلعت إثر رفضه التوقيع على معاهدة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب ذلك، سيطر ما عُرف حينها بـ"الرجال الخضر" التابعين لموسكو على شبه الجزيرة، وتزامن ذلك مع تظاهرات في القرم تطالب بالانفصال عن أوكرانيا.