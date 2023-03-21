ميقاتى: صندوق النقد الدولى أعرب عن أمله فى الإسراع بإقرار الخطوات الإصلاحية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن صندوق النقد الدولى جدد دعمه للبنان وأعرب عن أمله فى أن يسرع لبنان فى اقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائى مع الصندوق.





جاء ذلك فى تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعقيبا على اجتماعه اليوم مع وفد من صندوق النقد الدولي. وأكد ميقاتى أن الاتفاق النهائى مع صندوق النقد الدولى من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. وشدد على أن لبنان وطن يستحق الحياة وسينهض من جديد رغم كل الأزمات الصعوبات التى يمر بها، مؤكدا أن الصعوبات لن تثنيه عن المضى فى العمل لانقاذ لبنان، داعيا الجميع الى مؤازرة الحكومة فى العمل والتعاون لدفع عملية النهوض قدما.

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